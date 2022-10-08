Son dakika haberi... Karşı şeride geçen tır, çarpıştığı otomobili bariyerlerde 100 metre sürükledi: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Karşı şeride geçen tır, çarpıştığı otomobili bariyerlerde 100 metre sürükledi: 3 yaralı

08.10.2022 14:55
Son dakika haberi... Karşı şeride geçen tır, çarpıştığı otomobili bariyerlerde 100 metre sürükledi: 3 yaralı

Son dakika haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak karşı şeride geçen boru yüklü tır, çarpıştığı otomobili bariyerlere sıkıştırarak yaklaşık 100 metre sürükledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak karşı şeride geçen boru yüklü tır, çarpıştığı otomobili bariyerlere sıkıştırarak yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

Kaza; Akseki-Manavgat D-695 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir E.'nin kullandığı 06 B 0529 ve 06 DN 5245 dorse plakalı boru yüklü tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçerek, Harun İnce'nin kullandığı 40 NC 616 Plakalı otomobile çarptı. Kaza şiddetiyle otomobil bariyerlere sıkışarak 100 metre sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ekipleri, trafik ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve ekipler tarafından araçlardan çıkarılan araç sürücüleri Bekir E. ve Harun İnce ile otomobilde yolcu olarak bulunan Şadiye İnce, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, trafik kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı. Araçların yoldan kaldırılmalarının ardından da trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Karşı şeride geçen tır önüne aldığı otomobili 100 metre sürükledi: 3 yaralı Karşı şeride geçen tır önüne aldığı otomobili 100 metre sürükledi: 3 yaralı Son dakika haberleri | Antalya'da sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri | Antalya'da sahte içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı Ters yönden gelen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Ters yönden gelen traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Karşı şeride geçen tır, çarpıştığı otomobili bariyerlerde 100 metre sürükledi: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 21:26:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Karşı şeride geçen tır, çarpıştığı otomobili bariyerlerde 100 metre sürükledi: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement