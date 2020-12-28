Son dakika haberi... Karşıyaka'da vaka sayısı 9'a çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Karşıyaka'da vaka sayısı 9'a çıktı

28.12.2020 12:03
Son dakika haberi... Karşıyaka'da vaka sayısı 9'a çıktı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen haftadan bu yana koronavirüs salgınıyla boğuşan liderlik yarışındaki Karşıyaka'da futbolcular arasındaki vaka sayısı 9'a yükseldi.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen haftadan bu yana koronavirüs salgınıyla boğuşan liderlik yarışındaki Karşıyaka'da futbolcular arasındaki vaka sayısı 9'a yükseldi. Geçen hafta Altındağspor maçı öncesi 3, cumartesi günü de 5 oyuncuda koronavirüse rastlandığı yeşil-kırmızılılarda, çarşamba günü deplasmanda oynanancak Osmaniye FK randevusu öncesi yapılan koronavirüs PCR testlerinde 1 futbolcu, 2 takım çalışanının daha testi pozitif çıktı. Bu isimlerin bazıları Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki altyapı kamp merkezinde, bazıları da evlerinde izolasyon altına alınıp tedavilerine başlandı.

Toplam 9 futbolcu, 1 antrenör ve malzemeciler dahil 4 takım çalışanının koronavirüse yakalandığı Karşıyaka, Osmaniyespor deplasmanının ertelenmesi için Futbol Federasyonu'na başvurdu. İlk 11'inde sürekli olarak forma giyen 7 futbolcunun testinin pozitif olduğu Kaf-Kaf'ı salgın kabusunun yanı sıra takımdaki vakaların gölgesinde yapacağı deplasman seyahati ve malzemecileri dahil takım çalışanlarından yoksun olması da endişelendiriyor. Futbol Federasyonu, koronavirüs pandemisi döneminde yayınladığı talimatlar gereği takımların 26 kişilik profesyonel kadrosunda negatif futbolcu sayısının 14'ün altına düşmesi durumunda maçları erteliyor.

ALTYAPIYA BİR TAKVİYE DAHA

Son yıllarda transfer yasaklısı olması nedeniyle altyapısını Türkiye çapından yetenekli gençlerle takviye eden Karşıyaka, Nazilli Belediyespor'dan 15 yaşındaki golcü Mustafa Sarıgözoğlu'nu aldı. U15 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 25 gol atan genç futbolcu adayı yeşil-kırmızılıların altyapısına katıldı. Karşıyaka'nın altyapısında yetiştikten sonra liglerde birçok şampiyonluk yaşayıp halen Altındağspor'da forma giyen Temiçun Aşçıgil de altyapıyı ziyaret ederek başlatılan atkı kampanyasına destek verdi.


Son dakika haberi... Karşıyaka'da vaka sayısı 9'a çıktı

Cumartesi, Karşıyaka, Osmaniye, Futbolcu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Karşıyaka'da vaka sayısı 9'a çıktı - Son Dakika Spor


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