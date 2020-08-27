Son dakika haberi... Karşıyaka'ya iki artçı şok - Son Dakika

Son dakika haberi... Karşıyaka'ya iki artçı şok

Son dakika haberine göre TFF 3. Lig'de sözleşmesi biten ilk 11'in değişilmez oyuncuları Fatih ve Anıl'la henüz yeni sezon ücretleri konusunda anlaşma sağlayamayan transfer yasaklısı Karşıyaka'da, Özgür ile Görkem ayrılıyor.

Son dakika haberi... Karşıyaka'ya iki artçı şok, System.String[]

TFF 3. Lig'de sözleşmesi biten ilk 11'in değişilmez oyuncuları Fatih ve Anıl'la henüz yeni sezon ücretleri konusunda anlaşma sağlayamayan transfer yasaklısı Karşıyaka'da, Özgür ile Görkem ayrılıyor. Geçen sezon 12'si ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giyen 22 yaşındaki Özgür ve 10'u ilk 11'de 19 maçta oynayan aynı yaştaki Görkem, ayrılmak için yönetime başvurdu. Özgür'ün bonservisini istediği, yalnız yetiştiricilik bedelinin 160 bin TL olduğunu öğrenince futbolu bırakma kararı alıp takım arkadaşlarına üniversite eğitimine ağırlık vereceğini söyleyerek vedalaşıp ayrıldığı öğrenildi. Fethiyespor'un talip olduğu öğrenilen Görkem'in de kulüpten izin kağıdı alarak antrenmanlara çıkmadığı belirtildi.

Geçen sezon 50 bin TL yıllık ücretle oynayan altyapı patentli genç futbolcuların, sözleşmesi biten 7 isimle zamlı olarak tekrar anlaşılırken henüz kendilerine zam yapılmaması nedeniyle de tepkili oldukları belirtildi. Yönetim bu gelişmeler üzerine Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde bugün sabah yapılan antrenmana noter çağırarak Özgür ve Görkem'in yanı sıra sözleşmeleri biten yine altyapı patentli Fatih ve Anıl'ın antrenmanlara çıkmadığını tespit ettirdi. Kaf-Kaf'ta henüz sözleşme yenilemeyen 25 yaşındaki Fatih, takımdaki diğer tecrübeli isimler ayarında 400 bin TL yıllık ücret talep ediyor. Fatih ve Anıl'la pazarlıkların sonuçlanması, oyuncuların orta yol bulunarak imza atmaları bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Karşıyaka'ya iki artçı şok - Son Dakika Spor
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