Son dakika haberi... Kart aidatları yüzde 20 arttı, tüketiciler aidatsız kartlara yöneliyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Kart aidatları yüzde 20 arttı, tüketiciler aidatsız kartlara yöneliyor

22.03.2021 10:43
Son dakika haberi... Kart aidatları yüzde 20 arttı, tüketiciler aidatsız kartlara yöneliyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Pandemi döneminde hem online hem fiziksel alışverişlerde kredi kartını daha çok kullanan tüketiciler, kendilerine en doğru kartı seçmek için karşılaştırma sitelerine yöneldi.

Pandemi döneminde hem online hem fiziksel alışverişlerde kredi kartını daha çok kullanan tüketiciler, kendilerine en doğru kartı seçmek için karşılaştırma sitelerine yöneldi. Kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un açıkladığı verilere göre, kart aidatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 20 arttı. Bu durum tüketicilerin, aidatsız kart seçeneklerini ve kampanyaları araştırmaya başlamasına sebep oldu.

Pandemiyle geçen 2020 yılında e-ticarete yönelim başta olmak üzere, bulaş riski kaygısıyla temassız ödeme eğilimi gibi etkenler kredi kartı kullanımını yükseltti. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, 2020'de kartlı ödemeler bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 1,15 trilyon TL'ye ulaştı. Bu ödemelerin yüzde 22'si internet üzerinden yapılırken, online alışverişte kartlı ödeme miktarı 260 milyar TL oldu. Kullanımdaki kredi kartı sayısı ise yüzde 8 artışla 75,7 milyon olarak kayıtlara geçti. Gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan benzer bir tablonun 2021'de de devam etmesi beklenirken, kullanıcıların kart aidatı konusundaki hassasiyetlerinin arttığı görüldü.

Kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un açıkladığı verilere göre, kart aidatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 20 arttı. Öğrenciler için sunulanlar hariç, diğer kredi kartlarının aidatları, 30 ila 300 TL arasında değişen yıllık rakamlara ulaştı. Bu durum tüketicilerin, kart başvurusunda bulunmadan önce karşılaştırma siteleri üzerinden aidat tutarlarını, aidatsız kart seçeneklerini ve kampanyaları araştırmaya başlamasına sebep oldu.

"TÜKETİCİ HARCAMASINDA PLANLI DAVRANIYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, "Yıllık kart aidatlarında saptadığımız yüzde 20'lik artış, kredi kartlarına olan talebin yükselmesiyle beraber şikayetleri de artırdı. Kart sahiplerinin en çok gündeme getirdiği şikayetlerin başında aidat veya yıllık ücret adı altında tahsil edilen masraflar geliyor. Salgın döneminde kredi kartını daha fazla kullanan tüketiciler, artık hem harcalamalarında daha planlı davranıyor hem de ek masraflara katlanmak istemiyor. Bu yüzden karşılaştırma siteleri üzerinden kartların tüm özelliklerini görüntüleyip aidat tutarlarını, aidatsız kart seçenekleri ile kampanyaları inceleyerek, ihtiyaçlarına en uygun kartı belirledikten sonra başvuru yapıyorlar" dedi.

"TEMASSIZ ÖDEME RÜZGARI DİNMEYECEK"

Temassız ödeme seçeneğinin kredi kartı kullanımını yaygınlaştırmaya devam edeceğini öngördüklerini de belirten Ersin Yaşar, "Sağlık uzmanlarının banknot ve madeni paraların taşıdığı bulaş riskine yönelik uyarıları, temassız ödeme özelliği taşıyan kart başvurularını artırdı. BKM verilerine göre, 2020'de temassız kredi kartı sayısı 45 milyona ulaştı. Bu da artık her 5 kredi kartından 3'ünün temassız olduğu anlamına geliyor. Devam eden talep artışı karşısında bankaların tavrı ise tüketicilerin hassasiyetlerine uygun alternatifler geliştirmek oldu. Nitekim şu an bazı bankalar yeni müşterilerine özel 'ilk yıl ücretsiz' kampanyaları yaparken, bazıları da aidatsız kart, aidat bedeli kadar puan, daha fazla taksit gibi uygulamaları gündeme getiriyor" diye konuştu.


Son dakika haberi... Kart aidatları yüzde 20 arttı, tüketiciler aidatsız kartlara yöneliyor

Türk Lirası, Kredi Kartı, Pandemi, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Kart aidatları yüzde 20 arttı, tüketiciler aidatsız kartlara yöneliyor - Son Dakika Ekonomi


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