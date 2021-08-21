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Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta - Son Dakika

Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta

21.08.2021 12:04
Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Selden ağır yara alan Bozkurt'ta yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Gökhan Yüksel, sonrasında afetzede vatandaşlarla bir araya geldi.

"EKİPLERİMİZ GÖREVLERİNİN BAŞINDA, YARALARI BERABER SARACAĞIZ"

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yüksel, "Tüm Bozkurt halkına geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Felaketin üstünden 9 gün geçmesine rağmen hala yapılacak çok iş var. Ağır yaralar aldık. Ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye, yaralarımızı hep birlikte dayanışma içerisinde sarmaya devam edeceğiz" dedi.

Selden etkilenen mahalleleri gezerek Bozkurtlu çocuklarla da bir araya gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sohbet ettiği miniklere çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Başkan Gökhan Yüksel incelemeleri sırasında, meydana gelen sel felaketi sonrası afet bölgesine giderek diğer kurumlara bağlı destek ekipleri ile arama kurtarma ve lojistik çalışmalarında görev alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi ekiplerine de bir ziyaret gerçekleştirdi, yapılan çalışmaları yakından takip etti.

Kartal Belediyesi ekibi ve İBB ekibi ile bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, gerek arama kurtarma çalışmalarına verdikleri desteklerden, gerekse heyelan altında kalan ve önceki gün temizleyip tekrar gün yüzüne çıkmasını sağladıkları 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'ndaki çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

"EKREM BAŞKANIMIZA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yapılacak daha çok işlerinin olduğunu vurgulayan Yüksel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kastamonu Milletvekilimiz Hasan Baltacı ile ilk günden bu yana kritik bölgelere müdahalelerde bulunan ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceleyerek günlerdir arama kurtarma ve temizlik çalışmalarında canla başla çalışan personelimizle bir araya geldik. Halen yapılacak çok iş var. Özellikle arama kurtarma, altyapı, temizlik, mobil mutfak gibi birçok hizmetlerle bölge halkının yanında olan Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum."

700. YIL ŞEHİTLER VE GAZİLER ANITI'NA ZİYARET

Gökhan Yüksel'in son durağı ise 11 Ağustos'ta meydana gelen selin yarattığı heyelan nedeniyle toprak altında kalmasının ardından ekiplerinin çalışmaları ile tekrar gün yüzüne çıkarılan 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı oldu.

Burada belediye ekipleri ve askerlerle bir araya gelen Gökhan Yüksel, cansiperane bir çalışmayla 60 kamyonun üzerinde hafriyatın çıkarıldığı şehitlikte, 2 günün sonunda tamamlanan temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin sonunda jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür eden Başkan Yüksel şunları söyledi: "Öncelikle şehitlik anıtımızı tekrar gün yüzüne çıkarmak için vermiş olduğunuz kutsal çabalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Heyelan nedeni ile toprak altında kalmıştı ve sizler 2 gün gibi kısa bir sürede insanüstü bir çalışma ile şehitliğimizi şu anki haline getirdiniz. Ben de bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatını kaybetmiş olan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan toprağı için mücadele eden aziz şehitlerimizin, gazilerimizin, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel ve Abana Eski Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın anısına göstermiş olduğunuz hürmet bizleri çok duygulandırdı, sağ olun, var olun."

Gökhan Yüksel daha sonra Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel ve Abana Eski Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın kabri başında ettiği duanın ardından şehitlikten ayrıldı.


Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta
Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta

Gökhan Yüksel, Hasan Baltacı, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, afet bölgesi Bozkurt'ta - Son Dakika


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