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Son dakika haberi! KARTAL'DA 11 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

Son dakika haberi! KARTAL'DA 11 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

12.02.2022 08:57

Son dakika haberi... KARTAL'DA 11 katlı binanın dokuzuncu katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

KARTAL'DA 11 katlı binanın dokuzuncu katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangın sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın dokuzuncu katındaki dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangın sırasında dumandan etkilenen ev sahibine olay yerindeki ambulansta müdahale etti. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi! KARTAL'DA 11 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi! KARTAL'DA 11 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi! KARTAL'DA 11 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KARTAL'DA 11 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KARTAL'DA 11 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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