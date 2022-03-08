Kartal'da 3 katlı binanın 2. katında korkutan yangın - Son Dakika

- Kartal'da 3 katlı binanın 2. katında korkutan yangın

İSTANBUL - Kartal'da 3 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yükselen dumanları gören mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Kartal Karlıtepe Mahallesi Yöre Sokakta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle üst kat da duman altında kalırken, binada maddi hasar oluştu. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

"Balkona çıktık, yangını gördük"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Aliye Navkı, "Evde oturuyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Balkona çıktık, yangını gördük. İtfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürüyor. Ev boştu, evde kimse yoktu." dedi.