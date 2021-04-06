Son dakika haberi | KARTAL'DA 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP BÖYLE KAÇTI
06.04.2021 17:50
Son dakika haberler... Halil YILMAZ / KARTAL'da avukatlık bürosunda 3 kişi öldüren şüphelinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Halil YILMAZ/ KARTAL'da avukatlık bürosunda 3 kişi öldüren şüphelinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal'da miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile üyeleri arasında avukatlık bürosunda çıkan tartışmada Yalova'da muhtarlık yapan Ahmet Salih Belginer aile üyelerine ateş etti. 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayda, şüpheli Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ahmet Salih Belginer'in olaydan sonra kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntü dökümü:
--------------Şüphelinin kaçış anları
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