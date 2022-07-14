Son dakika haberi... Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

14.07.2022 20:04
Son dakika haberi... Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Dragos Fethiye Caddesi'ndeki ağaç, çalı ve otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birçok ilçeden itfaiye takımı olay yerine sevk edildi.

Çevre sakinleri, rüzgarın şiddetli olması ve yön değiştirmesiyle yangının kısa sürede geniş bir alana yayıldığını belirtti.

Ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 7 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kartal'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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