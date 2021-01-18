Kartal'da ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi Yaprak Sokağı'ndaki 2 katlı binanın üst katında elektrik sobasından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu.
Evde biri Türkmenistan uyruklu iki kişinin kaldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kartal'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika