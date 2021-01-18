Son dakika haberi... Kartal'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Evde biri Türkmenistan uyruklu iki kişinin kaldığı öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi Yaprak Sokağı'ndaki 2 katlı binanın üst katında elektrik sobasından kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.

Kartal'da ahşap bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı

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