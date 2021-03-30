Son dakika haberi | Kartal'da asbeste karşı sıkı kontroller uygulanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Kartal'da asbeste karşı sıkı kontroller uygulanıyor

30.03.2021 10:29
Son dakika haberi | Kartal'da asbeste karşı sıkı kontroller uygulanıyor, System.String[]

Son dakika haberi: Kartal Belediyesi, Kentsel Dönüşüm kapsamında riskli binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, yapıların asbest ve diğer zararlı maddeler yönünden incelenmesi konusunda da sıkı kontroller uyguluyor.

Kartal Belediyesi, Kentsel Dönüşüm kapsamında riskli binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, yapıların asbest ve diğer zararlı maddeler yönünden incelenmesi konusunda da sıkı kontroller uyguluyor.

Kanserojen nitelik taşıması nedeni ile insan sağlığına ciddi zararlar veren asbest ve zararlı atıklara yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 2018 yılından bugüne kadar yıkılması planlanan toplam 567 yapı, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar yönünden incelenerek bunlardan tespit edilen 73 yapıda asbest bertaraf işlemi lisanslı firmalar aracılığı ile gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede asbest ve diğer tehlikeli maddelerin tespiti ve bertarafı; ölçme, numune alma, raporlama ve asbest içeren malzemelerin lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi adımlarını içeriyor. Akabinde yıkılması planlanan yapılardan geri kazanımı olan malzemeler de yine lisanlı firmaların değerlendiriliyor ve daha sonra Çevre Müdürlüğü tarafından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne yıkım izni için uygunluk görüşü veriliyor.

567 BİNA İNCELENDİ 73 ASBESTLİ BİNA TEHLİKEDEN ARINDIRILDI

Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan başta asbest olmak üzere tehlikeli ve zararlı maddelerin kentsel dönüşüm ve yapı yıkımlarında ortaya çıkması nedeniyle sıkı denetimler gerçekleştiren Kartal Belediyesi, toplam 73 yapının içerdikleri asbestten güvenli bir şekilde bertaraf edilmesinin ardından tehlikesiz şekilde yıkılmasını sağladı. 2018 yılından itibaren Kartal'da sıkı bir şekilde başlayan denetimlerde 2018'de 62,  2019'da 180,  2020 'de 325 olmak üzere toplam 567 yapının,  "Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar" yönünden incelenmesi sağlanırken yapılar; asbest, boya, florasan, civa, asit ve benzeri tehlikeli atıklar içerip içermedikleri ile geri kazanımı yapılabilen tehlikesiz atıklar (cam, plastik, metal vb) açısından kontrol edildi.

Yetkilendirilmiş laboratuvarlarca ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde yapılarda asbest ölçme ve numune alma işlemlerinin yaptırılması, raporlanması ve asbest içeren malzemelerin lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; geri kazanımı olan malzemelerin yine lisanslı firmalar tarafından geri kazanıma verilmesini sağlandıktan sonra, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne yapıların yıkım izni için uygunluk görüşü veriyor. Bu kapsamda yapılan işlemlerde; 2018'de 15, 2019'da 24, 2020'de 34 olmak üzere toplam 73 yapıda asbest olduğu belirlenerek güvenli bir şekilde bertaraf edilmeleri sağlandı.

BAŞKAN YÜKSEL "ÖNCELİK İNSAN SAĞLIĞI"

Kartal'da çevre ve insan sağlığının birinci planda olduğunu ve ilçedeki yıkımların bir dizi yasal prosedüre tabi olduğunu vurgulayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel özellikle eski yapıların içerebileceği tehlikeli maddeler konusunda azami dikkat gösterdiklerini söyledi. Yapıların yıkımı sırasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görüşünün sorulduğunu ve binaların; hem asbest gibi tehlikeli maddeler hem de geri dönüştürülebilir maddeler açısından incelendiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel bu maddeler güvenli bir biçimde uzaklaştırılmadan yıkımlarına izin vermediklerini söyledi. Tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için lisanlı uzman firmalar ile çalıştıklarını belirten Başkan Yüksel, aksi takdirde gerekli onayları alınmamış yıkımlara da izin vermediklerini sözlerine ekledi.


Son dakika haberi | Kartal'da asbeste karşı sıkı kontroller uygulanıyor
Son dakika haberi | Kartal'da asbeste karşı sıkı kontroller uygulanıyor
Son dakika haberi | Kartal'da asbeste karşı sıkı kontroller uygulanıyor
Son dakika haberi | Kartal'da asbeste karşı sıkı kontroller uygulanıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Gökhan Yüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kartal'da asbeste karşı sıkı kontroller uygulanıyor - Son Dakika


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