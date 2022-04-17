Son dakika haberi! Kartal'da binanın 16. katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kartal'da binanın 16. katında çıkan yangın söndürüldü

17.04.2022 15:40
Son dakika haberi! Kartal'da binanın 16. katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... İstanbul'un Kartal ilçesinde binanın 16. katında çıkan yangın hasara neden oldu.

İstanbul'un Kartal ilçesinde binanın 16. katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki 33 katlı binanın 16. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin dışarıdan müdahale edememesi nedeniyle dairenin kilitli kapısı kırıldı. Ekiplerce içeriden müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Kısa süreli panik yaşayan bina sakinleri dışarı çıktı. Çevredekiler, itfaiyenin müdahalesini merakla izledi.

Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.

Son dakika haberi! Kartal'da binanın 16. katında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! Kartal'da binanın 16. katında çıkan yangın söndürüldü

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İstanbul, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kartal'da binanın 16. katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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