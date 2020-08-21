Son dakika haberi! Kartal'da bir markette patlama meydana geldi 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kartal'da bir markette patlama meydana geldi 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika habere göre Kartal'da bulunan bir markette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Son dakika haberi! Kartal'da bir markette patlama meydana geldi 2 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kartal'da bulunan bir markette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle market alev alev yandı. Patlama anları cep telefonu görüntülerine yansıdı.Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda İtfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay saat 04.30 sıralarında Soğanlık Peyami Safa sokakta bulunan 10 katlı binanın zemin katında bulunan bir markette patlamanın meydana gelmesiyle oldu. Edinilen bilgiye göre henüz patlamanın neyden meydana geldiği bilinmezken binanın zemin katında bulunan markette bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle markette yangın meydana geldi. Yangın çıkmasıyla birlikte market alev alev yandı.Patlamanın sesiyle uyanan apartman sakinleri ve mahalleli sokağa döküldü. Durum hemen İtfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine bir çok İtfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen İtfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Apartmanda bulunup dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak olası bir faciayı önlemek adına markette bulunan tüpleri dışarı çıkardı. Markette meydana gelen patlama ve yangınla birlikte binanın duvar kısımlarında göçmeler meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken markette ve binada maddi hasar meydana geldi.

Olay gördü tanıklarından olan Döndü Çakmak" ben üst katta oturuyordum patlama sesiyle uyandım. Sürekli patlamalar duyduk. Şiddetli bir patlamaydı uykudan uyandırdı bizi. Sürekli patlamalar oldu. Yangın çıktı dışarı attık kendimizi. Dışarı çıktığımızda market yanıyordu" diye konuştu

Öte yandan cep telefonu görüntülerine yansıyan yangın ve patlama anları böyle görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 05:21

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kartal'da bir markette patlama meydana geldi 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Cihangir'de 3 temel trafik kuralını ihlal eden motosikletlinin yayayı metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor         
09:43
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi         
09:39
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi         
09:02
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu         
08:54
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi         
08:36
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti         
08:31
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü         
08:23
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı         
08:13
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu         
07:31
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi         
06:21
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi         
04:54
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış         
00:44
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı         
23:28
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi         
23:23
Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi         
22:38
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti         
21:21
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev         
21:08
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı         
19:25
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak         
16:49
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?         
16:20
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı         
15:35
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 11:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Kartal'da bir markette patlama meydana geldi 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei