Kartal'da iki katlı eski binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kartal'da iki katlı eski binada çıkan yangın söndürüldü

22.03.2022 23:12

Kartal'da bir süre önce boşaltılan eski binada çıkan yangın söndürüldü.

Kartal'da bir süre önce boşaltılan eski binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Vezir Çeşme Sokak'taki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Blokların arasında kalmış eski binanın bir süre önce boşaltıldığı öğrenildi.

Yangın sonucu binada hasar oluştu.

Kartal'da iki katlı eski binada çıkan yangın söndürüldü
Kartal'da iki katlı eski binada çıkan yangın söndürüldü
Kartal'da iki katlı eski binada çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da iki katlı eski binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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