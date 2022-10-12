Kaza, saat 18.00 sıralarında Kartal D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. hakimiyetindeki 34 YU 063 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından E.K. idaresindeki 34 FPE 426 plakalı Ford marka araca çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

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