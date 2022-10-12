Son dakika haberi... Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu

12.10.2022 00:58
Son dakika haberi... Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Gelen son dakika haberlerine göre Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere ardından başka bir araca çarptı.

Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere ardından başka bir araca çarptı. Maddi hasarlı kazada sonrası oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kartal D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Y. hakimiyetindeki 34 YU 063 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere ardından E.K. idaresindeki 34 FPE 426 plakalı Ford marka araca çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

D-100'de uzun araç kuyruğu

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kartal'da iş çıkışı D-100 karayolunu kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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