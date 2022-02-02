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Son dakika haberi! Kartal'da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Kartal'da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu

02.02.2022 10:13
Son dakika haberi! Kartal'da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Kartal'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Kartal'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Martının kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kartal Esentepe Mahallesinde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; bir martının binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine binaya gelen ekipler apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı kurtarmak için büyük mücadele verdi. Kısa sürede apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Martının kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Kartal'da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu
Son dakika haberi! Kartal'da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu
Son dakika haberi! Kartal'da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu
Son dakika haberi! Kartal'da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu

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Esentepe, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kartal'da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kartal'da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu - Son Dakika
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