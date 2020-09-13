Son dakika haberi... Kartal'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Kartal'da gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde
bulunan bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 158 paket kaçak sigara, nargile tütünü, kıyılmış tütün,
2 bin 400 dal dolu makaron ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:37 - Kaynak: AA
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