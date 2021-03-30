Son dakika haberi... Kartal'da önce asbest sonra yıkım - Son Dakika

Son dakika haberi... Kartal'da önce asbest sonra yıkım

30.03.2021 10:45
Son dakika haberi... Kartal'da önce asbest sonra yıkım, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Kartal Belediyesi, Kentsel Dönüşüm kapsamında riskli binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, yapıların asbest ve diğer zararlı maddeler yönünden incelenmesi konusunda da sıkı kontroller uyguluyor.

Kartal Belediyesi, Kentsel Dönüşüm kapsamında riskli binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, yapıların asbest ve diğer zararlı maddeler yönünden incelenmesi konusunda da sıkı kontroller uyguluyor.

Kanserojen nitelik taşıması nedeni ile insan sağlığına ciddi zararlar veren asbest ve zararlı atıklara yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 2018 yılından bugüne kadar yıkılması planlanan toplam 567 yapı, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar yönünden incelenerek bunlardan tespit edilen 73 yapıda asbest bertaraf işlemi lisanslı firmalar aracılığı ile gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede asbest ve diğer tehlikeli maddelerin tespiti ve bertarafı; ölçme, numune alma, raporlama ve asbest içeren malzemelerin lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi adımlarını içeriyor. Akabinde yıkılması planlanan yapılardan geri kazanımı olan malzemeler de yine lisanlı firmaların değerlendiriliyor ve daha sonra Çevre Müdürlüğü tarafından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne yıkım izni için uygunluk görüşü veriliyor.

567 bina incelendi 73 asbestli bina tehlikeden arındırıldı

Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri olan başta asbest olmak üzere tehlikeli ve zararlı maddelerin kentsel dönüşüm ve yapı yıkımlarında ortaya çıkması nedeniyle sıkı denetimler gerçekleştiren Kartal Belediyesi, toplam 73 yapının içerdikleri asbestten güvenli bir şekilde bertaraf edilmesinin ardından tehlikesiz şekilde yıkılmasını sağladı. 2018 yılından itibaren Kartal'da sıkı bir şekilde başlayan denetimlerde 2018'de 62, 2019'da 180, 2020 'de 325 olmak üzere toplam 567 yapının, "Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıklar" yönünden incelenmesi sağlanırken yapılar; asbest, boya, florasan, civa, asit ve benzeri tehlikeli atıklar içerip içermedikleri ile geri kazanımı yapılabilen tehlikesiz atıklar (cam, plastik, metal vb) açısından kontrol edildi.

Yetkilendirilmiş laboratuvarlarca ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde yapılarda asbest ölçme ve numune alma işlemlerinin yaptırılması, raporlanması ve asbest içeren malzemelerin lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; geri kazanımı olan malzemelerin yine lisanslı firmalar tarafından geri kazanıma verilmesini sağlandıktan sonra, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne yapıların yıkım izni için uygunluk görüşü veriyor. Bu kapsamda yapılan işlemlerde; 2018'de 15, 2019'da 24, 2020'de 34 olmak üzere toplam 73 yapıda asbest olduğu belirlenerek güvenli bir şekilde bertaraf edilmeleri sağlandı.

Başkan Yüksel "Öncelik insan sağlığı"

Kartal'da çevre ve insan sağlığının birinci planda olduğunu ve ilçedeki yıkımların bir dizi yasal prosedüre tabi olduğunu vurgulayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel özellikle eski yapıların içerebileceği tehlikeli maddeler konusunda azami dikkat gösterdiklerini söyledi. Yapıların yıkımı sırasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün görüşünün sorulduğunu ve binaların; hem asbest gibi tehlikeli maddeler hem de geri dönüştürülebilir maddeler açısından incelendiğini belirten Başkan Gökhan Yüksel bu maddeler güvenli bir biçimde uzaklaştırılmadan yıkımlarına izin vermediklerini söyledi. Tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için lisanlı uzman firmalar ile çalıştıklarını belirten Başkan Yüksel, aksi takdirde gerekli onayları alınmamış yıkımlara da izin vermediklerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Kartal'da önce asbest sonra yıkım
Son dakika haberi... Kartal'da önce asbest sonra yıkım
Son dakika haberi... Kartal'da önce asbest sonra yıkım
Son dakika haberi... Kartal'da önce asbest sonra yıkım
Son dakika haberi... Kartal'da önce asbest sonra yıkım

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Gökhan Yüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kartal'da önce asbest sonra yıkım - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan Kim'in kız kardeşi Güney Kore Devlet Başkanı'nı hedef aldı: ABD tarafından yetiştirilen bir papağan Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
Sezonun ilk yarılarını bol gollü geçiren F.Bahçe, ikinci yarılarda ise tam tersini yaşadı! Yine bir Galatasaray yenilgisi kötü gidişatı başlattı Sezonun ilk yarılarını bol gollü geçiren F.Bahçe, ikinci yarılarda ise tam tersini yaşadı! Yine bir Galatasaray yenilgisi kötü gidişatı başlattı         
12:25
Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu         
12:01
Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı         
11:57
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım         
10:43
CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira         
10:37
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 12:34:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Kartal'da önce asbest sonra yıkım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei