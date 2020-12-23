Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı

23.12.2020 06:04
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Son dakika haberleri: KARTAL'da içinde 3 kişinin olduğu otomobil bir sitenin bahçesine uçtu.

KARTAL'da içinde 3 kişinin olduğu otomobil bir sitenin bahçesine uçtu. İstinat duvarının üstünden uçarak ters dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

TAKLA ATAN OTOMOBİL YERE TERS ÇAKILDI

Kaza saat 22.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi Kavuklu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 NFL 15 plakalı otomobil Kavuklu Sokak üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bir sitenin yoldan yaklaşık dört metre aşağıda olan bahçesine uçtu. Kaldırıma vurduktan sonra yol seviyesindeki istinat duvarından aşağı uçan otomobil takla atarak ters döndü.  Büyük bir gürültü ile sokağa fırlayan site sakinleri kazayı görünce itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık dört metreden uçarak takla atan ve hurdaya dönen otomobil içindeki 3 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan diğer 2 kişi ise Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönerek kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

ŞOFÖRÜN YANINDAKİ ARKADAŞ İKİYE KATLANMIŞTIOtomobilin uçarak bahçesine düştüğü sitede oturan ve kazadan hemen sonra yardıma koşanlardan biri olan Akif Tekdal kazayı; "Ben dışarı çıktım, o sırada büyük bir gürültü geldi. Ben arka kapıdan koştum, dedim herhalde üst tarafta kaza oldu. Geldim bu tarafa kadar baktım arkadaş burada arabası devrilmiş zaten, demirlerden aşağı düşmüş.  Üç kişi vardı arabanın içinde. Şoförün yanındaki arkadaş ikiye katlanmıştı, kafasından da çok feci bir şekilde kan geliyordu. Arkadaki arkadaş ise zaten kendi çabasıyla yarısına kadar çıkardı vücudunu. Ön taraftaki arkadaş ta kendindeydi. Polis ve itfaiye geldi, onu çıkardılar ama zaten ölmüştü" şeklinde anlattı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı

Hürriyet Mahallesi, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kartal'da otomobil sitenin bahçesine uçtu; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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