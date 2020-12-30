KARTAL'da, polis ekipleri kaçak ve sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde ilçe genelinde 21 işyeri denetlendi. Yeni Mahallede bulunan Samandıra Caddesi'ndeki bir tekel bayiine yapılan aramada, içki yapımında kullanılan 104 adet rakı ve votka kiti, 51 adet elektronik sigara likidi, 171 adet 20'şerli paket halinde toplam 3 bin 420 adet dolu makaron, 11 kilogram kıyılmış tütün ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Cevizli Mahallesi Denizer Caddesinde bulunan bir tekel bayiinde yapılan aramada ise 588 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği bulundu. 2 işyerinin sahibine de "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

- İstanbul