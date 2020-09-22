Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi - Son Dakika

Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ Kartal'da sunta yüklü kamyon, içinde yolcusu bulunan seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi.

Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi, System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ Kartal'da sunta yüklü kamyon, içinde yolcusu bulunan seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kartal Hürriyet Mahallesi Çetin Sokak üzerinde meydana geldi. 34 NJ 157 plakalı sunta yüklü kamyon, caddede ilerleyen Kartal-Kurfalı yolcu minibüsünün üzerine devrildi. Kazada minibüs içinde bulunan yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.


Ramazan, Kartal, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi - Son Dakika

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