Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ Kartal 'da sunta yüklü kamyon, içinde yolcusu bulunan seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu