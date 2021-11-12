Kartal'da tartıştığı kadını öldürdükten sonra kuyuya attığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre 9 Kasım'da, şüpheli H.B'nin Kartal Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi'ndeki çalıştığı fabrikaya giden Neslihan Batur'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonucunda Batur'un cesedi, şüphelinin çalıştığı fabrikanın yakınındaki bir su kuyusunda bulundu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli H.B, emniyetteki ifadesinde, evli olduğunu ancak Neslihan Batur ile gönül ilişkisi yaşadığını, fabrikada aralarında çıkan tartışma sonucu kadını boğarak öldürdüğünü, cesedini de el arabasıyla yakındaki su kuyusuna attığını itiraf etti.

Şüpheli, olayın ardından Batur'un kıyafetlerini yaktığını, daha önce hediye ettiği altın kolyeyi de boynundan çıkardığını, bir süre sonra maktulün oğlunu arayarak annesine ulaşamadığını söylediğini kaydetti.

Zanlı H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından H.B, çıkarıldığı Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.