Son dakika haberi... Kartal'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kartal'da uyuşturucu ticareti yaptığı esnada suçüstü yapılan şahıs tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticaretiyle ilgili yapılan denetimler kapsamında 10 Ağustos Pazartesi günü 16.30 sıralarında Kartal'da Ahmet A. (26) uyuşturucu madde içerken yakalanırken, İlyas Ç. (29) isimli şahıs Osman Y'ye (46) daralı ağırlığı 12 gram gelen bonzai satışı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında alınan arama kararına istinaden İlyas Ç'nin işyerine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti konusu ile bağlantılı Ali Murat A. (35) da yakalanırken, yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi ile daralı ağırlığı 118,73 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Açıklamada yakalanan şüphelilerden "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçuyla haklarında işlem yapılan Ahmet A. ve Osman Y'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ali Murat A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve suçüstü yapılan İlyas Ç. ise alınan ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.