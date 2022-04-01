Son dakika haberi! Kartal'da yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kartal'da yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

01.04.2022 12:38
Son dakika haberi! Kartal'da yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da yangın çıkan dairede dumandan etkilenen kediye sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul Kartal'da yangın çıkan dairede dumandan etkilenen kediye sağlık ekipleri müdahale etti.

Soğanlık Yeni Mahalle Altaş Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, dairedeki evcil kediyi dışarı çıkardı.

Yoğun dumandan etkilenen kediye sağlık ekipleri kalp masajı yapıp oksijen tedavisi uyguladı.

Hayata döndürülen kedi, veterinere götürüldü.

YORUMLAR
500
SARIYER'DE İŞ MAKİNESİ ALEV ALEV YANDI SARIYER'DE İŞ MAKİNESİ ALEV ALEV YANDI Günyüzü ilçesinde bir günde iki yangın Günyüzü ilçesinde bir günde iki yangın

İstanbul, İtfaiye, Yangın, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kartal'da yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Bomba kulis! Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa edip BBP'ye Genel Başkan mı olacak?
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:31 Ev değil resmen müze! Kaçakçılık ekipleri baskın yaptıkları evde değeri 60 milyonu bulan sikkeler buldu
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kartal'da yangında dumandan etkilenen kedi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement