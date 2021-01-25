Son dakika haberi... Kartal'daki çöken bina davası ertelendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

25.01.2021 16:15
Son dakika haberi... Kartal'daki çöken bina davası ertelendi, System.String[]

Son dakika haberi: Kartal'da, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 34 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kartal'da, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 34 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın yargılamasının sürdüğü dava ile binanın ruhsatının alındığı 1992 yılından, çöktüğü 6 Şubat 2019'a kadar geçen dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan 31 sanık hakkında açılan davanın birleştirilmesine karar verdi.

Bu kapsamda sanık sayısının çokluğu nedeniyle konferans salonunda yapılan duruşmaya 26 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, çöken binada hayatını kaybedenlerin yakınları ile bazı yaralı kurtulan müştekiler de hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanıklardan A.K, binanın inşaatına kendisi göreve gelmeden 6 yıl önce başlandığını belirterek, "1999 mahalli idareler seçiminde meclis üyesi olarak seçildim ve daha sonra da belediye başkan yardımcısı oldum. Bu nedenle soruşturma iznimi İçişleri Bakanlığının vermesi gerekirken Kartal Kaymakamlığı vermiştir. Dolayısıyla bu hukuksuzdur. Soruşturma izni yok hükmündedir. Kamu davasının durmasına karar verilmesini talep ediyorum. Bina 1992 yılında ruhsat almıştır. Ben 1999 yılında belediye meclis üyeliğine seçildim. Aralık 2003 tarihinde görevden ayrıldım. Ben göreve gelmeden 6 yıl önce inşaatına başlanmış olan bu binadan sorumlu olmam mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Sanık A.K. de 1987-1999 yılı Ağustos ayına kadar Kartal Belediyesinde görev yaptığını ifade ederek, "Ancak davaya konu binanın bulunduğu mıntıkada hiç görev yapmadım. Sadece o bölgeye bakan mühendisin izinli olması nedeniyle henüz arsa halindeyken, inşaat başlamadan önce başlama ruhsatında benim imzam vardır. Herhangi bir sorumluluğum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

"12 yaşında olduğum dönemde yapılan binadan sorumlu tutulamam"

Sanık A.K.Y. ise 2010 yılında Kartal Belediyesinde inşaat mühendisi olarak göreve başladığını kaydederek, "Davaya konu bina bölgesinde 2012-2014 yılları arasında görevlendirildim. 1992 yılında başlayan bina ile ilgili olarak öncelikle zaman aşımı itirazım vardır. 12 yaşımda olduğum dönemde yapılan binadan sorumlu tutulmam söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Sanık B.H. de 2017 yılında İmar Müdürlüğünde görev yapmaya başladığını belirterek, "Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Görev yaptığım zaman dilimi içinde bina ile ilgili tarafıma bir şikayet gelmemiştir. Bu nedenle her hangi bir inceleme de yapmamız mümkün değildir." diye konuştu.

Sanık D.K. ise 1998 yılında dava konusu olayın meydana geldiği bölgede mıntıka mühendisi olarak görev yaptığını belirterek, "Binaya 1992 yılında ruhsat alınmış. 1995 yılında kaçak katları ile birlikte bina bitirilmiştir. Binayı kontrol etmediğim iddiasını kabul etmiyorum. O tarihte 112 tane binaya kaçak yapıdan dolayı işlem yapmışım. Bu binayı da görseydim 113. işlemi yapardım. Bina bitirilmiş ve içinde oturuluyordu. Bitirilmiş binaları kontrol etmem mümkün değildir. Beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da davaya konu olan söz konusu bina ile ilgili bir bilgilerinin bulunmadığını, bu nedenle de sorumluluklarının olmadığını öne sürdü.

"Babamın 3 gün sonra cansız bedeni enkazdan çıkarıldı"

Müşteki Hakan Temel Balta ise "Benim babam Volkan Balta yıkılan binanın giriş katında bulunan dükkanın kırılan camlarını değiştirmeye gitmişti. Babama ulaşamayınca olay yerine gittiğimde binanın yıkıldığını ve babamın enkaz altında kaldığını öğrendim. Babamın 3 gün sonra cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Babamın ölümüne neden olan sorumlulardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmaya gelmeyen 4 sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Sanık A.K'nin yaptığı görev itibarıyla soruşturma izni verilip verilmemesi yetkisinin İçişleri Bakanlığına ait olduğunu belirten heyet, bu nedenle sanık hakkındaki açılan davanın durmasına, soruşturma izni istenmesi amacıyla da İçişleri Bakanlığına müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mevcut delil durumu itibarıyla şartları oluşmadığından sanıkların tutuklanmasına yönelik talepleri reddeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

21 kişi hayatını kaybetmişti

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat saat 15.59 sıralarında çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu işlediği gerekçesiyle ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca, haklarında ayrı bir soruşturma başlatılan binanın ruhsatının alındığı 20 Ekim 1992 yılından, çöktüğü 6 Şubat 2019'a kadar geçen dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan belediye başkan yardımcısı, imar müdürleri, mıntıka mühendisleri ve şeflerinden oluşan 31 sanık hakkında ise ayrı iddianame hazırlandı.

Birleştirme talebiyle Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 31 sanık hakkında da "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan, on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yeşilyurt, İnşaat, Aralık, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kartal'daki çöken bina davası ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi Putin'e kızından büyük darbe! Luiz, babasının baş düşmanı Aleksey Navalny'yi sosyal medyada takip ediyor Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Melih Gökçek GSS primleri üzerinden Yavaş'ı hedef alıp bazı AK Partililere tepki gösterdi Ünlü fotoğrafçının karısı, otizmli oğlunu Mesih olduğundan dolayı öldürdüğünü itiraf etti Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı
Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı         
16:33
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı         
16:19
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi         
16:06
Büyük Menderes'te kirlilik 4'üncü seviyeye ulaştı, nehrin rengi siyaha döndü Büyük Menderes'te kirlilik 4'üncü seviyeye ulaştı, nehrin rengi siyaha döndü         
16:04
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi         
15:38
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var         
15:18
Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi         
15:03
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 16:54:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Kartal'daki çöken bina davası ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei