Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Soğanlık Yeni Mahallesi Peyami Safa Sokak'taki 10 katlı bir binanın giriş katındaki markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kartal 'da bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 05:09

Kaynak: AA

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