Son dakika haberi... Kartal'daki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada orta şeritte ilerleyen 11 UC 060 plakalı otomobil de 34 DYC 175 plakalı araca arkadan çarptı, ardından yolda yatan yayayı altına aldı.

Yaya yolun ortasına doğru savrulurken, arkadan gelen 34 DYC 175 plakalı otomobil, kazayı fark ederek önündeki araca çarpmamak için yolun sağına geçmeye çalıştı.

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