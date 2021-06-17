KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADA - Son Dakika

KARTAL SAHİL YOLU'NDAKİ TEHLİKELİ YARIŞ KAMERADA

Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ Kartal Sahil Yolu'nda sürücüleri yarış yapan 2 araç, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Sahil yolundaki tehlikeli yarış, kameralara yansıdı.

Kartal Sahil Yolu'nda dün öğle saatlerinde 2 otomobil, yarış yaparak, kazaya davetiye çıkardı. Trafiğin yoğun olmasına aldırmayan 2 sürücü, son gaz sürat yapıp, diğer araçlara makas atarak, yarıştı. Kısa süre sonra başka bir aracın da katıldığı yarış, DHA kameraları tarafından kaydedildi.