Son dakika haberi: Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi JAK ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi JAK ekipleri kurtardı

BOLU - Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan 5 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma timi tarafından bulunurak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, tatil için İstanbul'dan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen 5 kişi snowboard yaptıkları sırada pistlerden çıkarak kayboldu. Geri dönüş yolunu bulamayan tatilciler, cep telefonlarıyla jandarmayı arayarak ve çam ağaçlarında bulunan "acil çağrı" butonlarına basarak bölgede görev yapan jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Acil çağrı butonuna Ramazanbeyderesi mevkiisinden basıldığını tespit eden Jandarma Arama Kurtarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Tatilcilerin kaybolduğu mevkiiye giden JAK ekibi kaybolan 5 tatilciye ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen tatilciler jandarmaya ait araçlarla kaldıkları otele bırakıldı.