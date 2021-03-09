Son dakika haberi... Kartalkaya'daki jandarma timleri tatbikatlarla olası afetlere hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Kartalkaya'daki jandarma timleri tatbikatlarla olası afetlere hazırlanıyor

09.03.2021 11:07
Son dakika haberi... Kartalkaya'daki jandarma timleri tatbikatlarla olası afetlere hazırlanıyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Komando Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bölgede arama kurtarma tatbikatlarıyla olası afetlere hazırlıklı hale geliyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Komando Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bölgede arama kurtarma tatbikatlarıyla olası afetlere hazırlıklı hale geliyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan, her yıl çok sayıda tatilcinin geldiği merkezde her türlü hava ve arazi şartlarında görev yapan, Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, olası çığ durumuna karşı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, oteller bölgesinde kayak yapan kişinin çığ altında kaldığı bilgisine ulaşan 12 kişilik tim, 7 kar motoru, 2 UTV ve arama kurtarma aracıyla hızla bölgeye hareket etti.

Jandarma arama kurtarma köpeği "Leydi" de tatbikata katıldı. Bölgede arama yapan "Leydi" üzeri karlarla kaplı kişiyi hemen tespit etti. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alınan kişi, daha sonra halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Pistten çıkıp kaybolan tatilcilere anında ulaşıyorlar

JÖAK ve JAK timleri, özellikle merkezdeki pistlerde kayak ve snowboard yaparken, sis ve yoğun kar nedeniyle kaybolma ihtimali olan tatilciler için de bölgede teyakkuzda bulunuyor.

Timler, Ramazanbeyderesi, Gıçırganderesi, Köroğluderesi ve Kantuzla Yaylası'nda arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.

Bu sezon kayak ve snowbord yaparken kaybolan 27 tatilci, ormanlık alana yerleştirilen 75 acil çağrı butonu ve 330 levha yardımıyla ulaştıkları timler tarafından yarım saat içerisinde bulundu. Tatilciler, ekipler tarafından kaldıkları otellere bırakıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kartalkaya'daki jandarma timleri tatbikatlarla olası afetlere hazırlanıyor - Son Dakika


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