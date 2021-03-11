Son dakika haberi: Karzai, ABD'nin taslağının Afganistan'daki barış görüşmelerini hızlandıracak en iyi fırsat olduğunu söyledi - Son Dakika

Son dakika haberi: Karzai, ABD'nin taslağının Afganistan'daki barış görüşmelerini hızlandıracak en iyi fırsat olduğunu söyledi

11.03.2021 18:15
Son dakika haberi: Karzai, ABD'nin taslağının Afganistan'daki barış görüşmelerini hızlandıracak en iyi fırsat olduğunu söyledi, System.String[]

Son dakika haberi: Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ABD tarafından hazırlanan taslağın, Taliban ile Afgan hükümeti arasında durmuş olan barış görüşmelerini hızlandırmak için en iyi fırsat olduğunu belirtti.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ABD tarafından hazırlanan taslağın, Taliban ile Afgan hükümeti arasında durmuş olan barış görüşmelerini hızlandırmak için en iyi fırsat olduğunu belirtti.

Karzai, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış görüşmelerine ilişkin Associated Press'e konuştu.

Taraflar arasındaki görüşmelerde kilit isim olarak değerlendirilen Karzai, 10 yıllarca süren savaş ve çatışmaların ardından Afgan halklarını huzura kavuşturmak için can attığını vurgulayarak, "Barış için acele ediyorlar." dedi

Karzai, ABD tarafından öne sürülen barış teklifinin her iki tarafın da yaptığı bazı revizyonlarla Afganistan'a barışı getirmeye yardımcı olabilecek önemli hükümler içerdiğini kaydetti.

ABD'nin söz konusu teklifinin savaştan bıkmış ülkeyi seçimlere götürebileceğinin, kadın ve azınlıkların haklarını koruyacağının, anayasal reformu gerçekleştirmenin yolunu sunabileceğinin altını çizerek, "Barış, Afgan halkının derinden arzuladığı bir dileğidir. Barışa ulaşmak için ne kadar acele ettiğimizi tahmin edemezsiniz." ifadesini kullandı.

Karzai, ABD'nin önerisinin her iki taraf için 1 Mayıs'tan önce barışta bir "katalizör" görevi görmesini umduğunu vurguladı.

NATO birliklerinin 1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmesine karşı

ABD ve NATO birliklerinin 1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmesine karşı olduğunu söyleyen Karzai, söz konusu durumun kaos yaratacağı görüşünü savundu. Karzai, ABD ve müttefikleriyle son 20 yılda Afganistan'da bulunan güçlerin sorumlu olması ve kalıcı barış getirecek çalışmalar yapılmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Karzai, üyesi olduğu Afganistan Ulusal Uzlaşma Konseyi'nin pazar günü toplanacağını ve ABD'nin önerisini inceleyerek kısa sürede önerilen revizyonlarla yanıt vereceğini dile getirdi.

Öte yandan, Karzai, barışçıl bir Afganistan'ın tüm komşularının, özellikle de 1,5 milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yapan Pakistan'ın ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Mart'ta, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'a barış görüşmeleri için önerilerini sunduğu bir mektup göndermişti.

Mektupta, ABD'nin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan tamamen çekilmeyi planladığının anımsatılarak, çekilmenin ardından Afgan ordusuna mali desteğin devam edeceği, ancak ülkenin güvenliğinden endişe edildiği ve Taliban'ın bunu fırsat bilerek toprak kazanma arzuna kapılabileceği kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM), Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan ve ABD'nin dışişleri bakanlarını ve temsilcilerini, Afganistan'da barışı desteklemeye yönelik görüşmeleri gerçekleştirmeleri için bir araya getirmesinin isteneceğinin bildirildiği mektupta, bu ülkelerin, istikrarlı bir Afganistan konusunda kalıcı ortak çıkarları paylaştığına ve başarılı olmak için birlikte çalışmaları gerektiğine vurgu yapılmıştı.

Blinken, mektubunda, "Türkiye'den gelecek haftalarda, barış anlaşmasının sonuçlandırılması için ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. ABD'nin 2011, 2012 ve 2013'teki girişimleri sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakerelerin başlaması yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri de görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Karzai, ABD'nin taslağının Afganistan'daki barış görüşmelerini hızlandıracak en iyi fırsat olduğunu söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının 1. yılını değerlendirdi: Sağlık alanında destan yazdık Merih Demiral sakatlandı! Milli futbolcu, Hollanda ve Norveç maçlarını kaçırabilir Uzman isim yorumladı! Birlikte temelini attıkları proje ekonomiyi şahlandıracak Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı Fenerbahçe ile BeIN Sports arasındaki kriz ABD basınına yansıdı Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi
Kostas Sloukas'tan tepki çeken sözler: Atatürk pankartını taşıyamazdım Kostas Sloukas'tan tepki çeken sözler: Atatürk pankartını taşıyamazdım         
18:27
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti         
17:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek         
17:13
Sosyal medyadan Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu         
16:37
Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi         
16:30
Annesini koronadan kaybeden İkbal Gürpınar ölüm haberini nasıl aldığını anlattı: Bağırışımla hastaneyi inlettim Annesini koronadan kaybeden İkbal Gürpınar ölüm haberini nasıl aldığını anlattı: Bağırışımla hastaneyi inlettim         
15:58
Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada Cami bahçesindeki fidanı kıran kadına cemaat tepki gösterdi! O anlar kamerada         
15:35
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu         
14:29
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 18:39:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Karzai, ABD'nin taslağının Afganistan'daki barış görüşmelerini hızlandıracak en iyi fırsat olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei