Son dakika haberi! Kaş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Kaş ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ova İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ziyarette İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilere karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, güvenli şekilde oyun oynama ve bisiklet sürme kuralları ile dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verdi.

Çocuklara, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı, okul içinde ve dışında uyulması gereken salgın kuralları konularında da bilgi aktarıldı.

Etkinliğe, 222 öğrenci ve 11 öğretmen katıldı.