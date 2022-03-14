Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı

14.03.2022 20:42

Elazığ'da bir marketin manav tezgahından iki haftada üç kasa meyvenin eksilmesi üzerine iş yeri sahibi kamera taktırdı.

Elazığ'da bir marketin manav tezgahından iki haftada üç kasa meyvenin eksilmesi üzerine iş yeri sahibi kamera taktırdı. Gece saatlerinde gelen bir şahsın bir kasa meyveyi alarak gittiği görüldü.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Kapalı marketin dışında bulunan manav tezgahına gelen bir şahıs, etrafı gözetledikten sonra bir kasa kiviyi alarak kayıplara karıştı. Markette son iki hafta içerisinde üçüncü hırsızlık olayının yaşandığı öğrenildi.

Hırsızlık olaylarının ardından iş yerine güvenlik kamerası taktırdıklarını anlatan manav çalışanı Emrah Çetinkaya, "Her gün dükkanımız soyuluyor, malzemelerimiz çalınıyor. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Önceden kamera kayıtları yoktu. Yeni kamera taktırdık. Yabancıların dükkana gelip dadanmasından kaç gündür maddi zararımız çok. Bir kasa kivi, portakal ve meyve çaldılar. Kimin olduğunu bilmiyoruz, bunu yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi.

(Yakup Sağlam/İHA)

Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı
Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı
Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı
Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı
Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı
Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı
Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı

YORUMLAR
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Hırsızlık, Sakarya, Elazığ, Manav, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasa kasa meyve eksiliyordu, gerçek kamera takılınca ortaya çıktı - Son Dakika


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