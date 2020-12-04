Son dakika haberi | Kasım ayında 1'i kırmızı kategoride yer alan 79 terörist etkisiz hale getirildi
04.12.2020 11:07
Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 7'si büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere 9 bin 770 kırsal operasyon, bin 325 şehir operasyonu yapıldığını belirtti. Çataklı, kasım ayında yapılan operasyonlarda kırmızı kategoriden 1, gri kategoriden aranan 5 olmak üzere toplam 79 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA
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