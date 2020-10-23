Son dakika haberi | Kasımpaşa: 2 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır
23.10.2020 16:12
Son dakika haberleri: Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bugün 20: 00'de oynayacağı Göztepe maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bugün 20: 00'de oynayacağı Göztepe maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta uyguladığımız Covid-19 testlerinin neticesinde, 2 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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