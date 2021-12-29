Üye Girişi
Son dakika haberi! KASKİ'den Akkışla'ya 9 milyonluk alt yapı yatırımı - Son Dakika

Son dakika haberi! KASKİ'den Akkışla'ya 9 milyonluk alt yapı yatırımı

29.12.2021 14:48
Son dakika haberi! KASKİ'den Akkışla'ya 9 milyonluk alt yapı yatırımı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Akkışla'ya 2021 yılında 9 milyon 946 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Akkışla'ya 2021 yılında 9 milyon 946 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ, Akkışla'da 2 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa etti.

KASKİ, diğer yandan da yeni yerleşim yerlerindeki konutların içme suyu ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak için de 22 bin 580 metre şebeke hattı imalatı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, altyapı ile ilgili yaşanabilecek her türlü problemin ortadan kaldırılması için merkez ve ilçelerdeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

KASKİ'nin insan ve çevre sağlığını korumak için kalıcı ve geleceğe yönelik projeler ile sürekli hizmet halinde olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Hızla değişen koşullara ayak uydurmanın, geleceğe yönelik planlar hazırlamanın en iyi yolunun değişimi planlamak ve yönetmekten geçtiğini biliyoruz. Amacımız, kentimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve sürdürülebilir kentsel gelişme ile daha da yaşanabilir bir çevre oluşturmak. Sağlıklı kentler ancak sağlıklı altyapılar üzerine inşa edilir. İşte bu gerçekten yola çıkarak tüm birimlerimiz ile aynı azimle merkez ve ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Laf değil icraat yapıyoruz. Hizmet etmeyi seviyoruz. Akkışla'mız için ne yapsak az. Gücümüzün yettiği ölçüde bundan sonra da kentimizin gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz ayrımı yapmadan yolumuza devam edeceğiz.."

YORUMLAR
500

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yatırım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KASKİ'den Akkışla'ya 9 milyonluk alt yapı yatırımı - Son Dakika


Vali Hulusi Şahin açıkladı: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü çökertildi Vali Hulusi Şahin açıkladı: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü..         
14:47
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Kaybolan engelli kızın ailesi iyi bir haber bekliyor! Tek şüpheli "Seni kaçıracağım" diye mesaj atan arkadaşında Kaybolan engelli kızın ailesi iyi bir haber bekliyor! Tek şüpheli "Seni kaçıracağım" diye..         
14:42
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
14:46 Vali Hulusi Şahin açıkladı: Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan bir suç örgütü çökertildi
14:44 Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu
14:27 HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi
14:18 80 yaşındaki adam, Viagra yüzünden eşini öldürdü!
14:12 Mansur Yavaş, ekonomiye dair yorumlarıyla gündem olan Zehra Teyze ile bir araya geldi
14:10 DİSK başkanı Çerkezoğlu açıklama yaptı: En düşük emekli aylığı 2022 asgari ücreti kadar olmalı
14:09 Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar
14:03 Atanamayan öğretmenler tepkili! Sosyal medyada ''Mülakata hayır'' isyanı başladı
13:56 Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran sözler: İnşallah Ali Bey bizi Fenerbahçe'ye yakıştırır
13:54 Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 14:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! KASKİ'den Akkışla'ya 9 milyonluk alt yapı yatırımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement