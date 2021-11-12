Üye Girişi
Son dakika haberi: KASTAMONU - 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi: KASTAMONU - 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni düzenlendi

12.11.2021 21:51
Son dakika haberi: KASTAMONU - 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bugün içinde yaşadığımız coğrafyada bize dayatılan bütün istikrarsız unsurlarla çok zor günler yaşıyoruz ancak bir o kadar da güçlüyüz. Tarihimizin en zor günlerinde karşılarına tarihimizin en güçlü devleti olarak çıkabilmenin huzur ve güvenini yaşıyoruz.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bugün içinde yaşadığımız coğrafyada bize dayatılan bütün istikrarsız unsurlarla çok zor günler yaşıyoruz ancak bir o kadar da güçlüyüz. Tarihimizin en zor günlerinde karşılarına tarihimizin en güçlü devleti olarak çıkabilmenin huzur ve güvenini yaşıyoruz." dedi.

Ersoy, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni'nde yaptığı konuşmada, mezun olan uzman erbaşların çok önemli bir görevi teslim aldığını söyledi.

Bunun, bin yıldır yaşadıkları topraklarda bulunan huzur, güven ve asayişi sağlama emaneti olduğunu belirten Ersoy, "Bu emanet bu toprakların, vatanın bölünmez bütünlüğü emaneti, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı emaneti, bu emanet bütün mazlum coğrafyanın, garip bırakılmış vatandaşların, memleketleri kan gölüne dönüştürülmüş mazlum milletlerin son en güçlü bağımsız kalesini koruma emanetidir. Bu emanet Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Şerife Bacıların, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Bu emanet, kısaca Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma emaneti." ifadesini kullandı.

Vatan için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, "Cennet vatanımız geçmişten bu yana hep tehditler altında olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bir tarafta bölücü terör, FETÖ, YPG, PYD, adına ne derseniz deyin, aynı merkezden yönetilen, aynı amaçla yetiştirilmiş, amaca kilitlenmiş, etrafımızda ne kadar kullanılacak maşa varsa ülkemizin birliği ve bütünlüğüne, istikrarına kastetmek için hazır tutuluyor. Öbür taraftan uyuşturucu, diğer taraftan düzensiz göçmen kaçakçılığı ile her vesileyle ülkemizin istikrarına kastedilmek isteniyor. Bütün bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti, kıymetli Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün kurum, kuruluşları ve asaletiyle inançla ve azimle çalışmasına devam ediyor." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bugün içinde yaşadığımız coğrafyada bize dayatılan bütün istikrarsız unsurlarla çok zor günler yaşıyoruz ancak bir o kadar da güçlüyüz. Tarihimizin en zor günlerinde karşılarına tarihimizin en güçlü devleti olarak çıkabilmenin huzur ve güvenini yaşıyoruz. Bir tarafta çok iyi yetiştirilmiş jandarma teşkilatımız, diğer tarafta emniyetimiz, sahil güvenliğimiz, korucularımız, sınırlarımızın ötesinde kahraman silahlı kuvvetlerimiz, diğer taraftan yerli insansız hava araçlarımız, yerli silahlarımız, savunma sanayi ürünlerimiz, modern entegre sınır güvenlik sistemlerimizle tüm tehditlere karşı mücadele ediyor ve başarıyoruz. Bugün dünyanın bütün şer güçlerinin her türlü desteğine rağmen başta bölücü örgüt olmak üzere ülkemizin birliği, bütünlüğünü tehdit eden bütün unsuları yerle bir ettiysek, artık Türkiye'de neredeyse PKK tehdidi kalmamıştır dedirtecek bir başarı elde ettiysek, bunda kahraman komando ve jandarmamızın elbette payı var."

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise 6 ay süren yorucu programın sonunda 2 bin 18'i jandarma, 149'u Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyer Eğitimi'ni başarıyla tamamladığını söyledi.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden terörle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Çetin, "Terör örgütleri ve yandaşları iyi bilsinler ki inançlı, inatçı, kararlı ruhumuzla eli kanlı terör örgütüne aman vermedik ve asla aman vermeyeceğiz. Terörle mücadelede PKK terör örgütüne diz çöktürülmüş, zafer ve başarı sağlanmıştır. Şu anda yüreği vatan ve millet sevgisi ile dolu, vatana hizmet için can atan, karşınızda dimdik duran bu kahraman gençlerimiz, PKK'ya diz çöktürmüştür. Onlarla ne kadar övünsek azdır." dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır da jandarmanın kanun ordusu olarak vatandaşlarla birebir temas ederek milli güvenlik ve kamu düzenini sağladığını, dünyadaki emsalleri arasında hem nitelik hem de nicelik açıdan en güçlüleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik de erbaşlara görevlerinde başarı diledi.

Konuşmaların ardından Jandarma Mehteran Birliği ile Kastamonu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Gösteri Birliği gösteri sundu. Gösterinin sonunda askerlerin kule oluşturarak Türk bayrağını açması da ilgi çekti.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KASTAMONU - 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü 21:46 Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Son Dakika: Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi 21:38 Son Dakika: Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu 21:02 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu
Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı öne sürülen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet hızında yanıt 20:25 Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı öne sürülen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet hızında yanıt 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 18:27 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:46 Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü
21:41 Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı karşılaşma için stada giderken yolda kaldı
21:37 Son Dakika: Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi
21:02 Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum
21:01 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu
20:28 Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı
20:26 Avrupalı kulüplerin dikkatini çekti! Dev takımlar Bursalı genç futbolcu Taha'nın peşinde
20:10 Xavi ilk transferini yapıyor! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi olumlu karşılandı
20:05 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 12 Kasım Cuma günü vaka sayıları
19:54 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını hala yaşayan Alişan'dan yürek parçalayan sözler: Günler geçmiyor Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını hala yaşayan Alişan'dan yürek parçalayan sözler: Günler geçmiyor         
21:50
Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı karşılaşma için stada giderken yolda kaldı Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı karşılaşma için stada giderken yolda kaldı         
21:42
Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum         
21:03
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 21:54:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: KASTAMONU - 32. dönem Jandarma Uzman Erbaş Yemin Töreni düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement