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Son dakika haberi | KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar" - Son Dakika

Son dakika haberi | KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar"

13.08.2021 15:40

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazı sonrasında vatandaşlara hitap etti. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemi başarıyla geride bıraktığımızda artık bu ülkenin ve insanlarının önünde yepyeni bir dönem başlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar nice oyunları bozmuş bir millet olarak inşallah bu kirli senaryoyu da çöpe atacağız."

Son dakika haberi | KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar
Son dakika haberi | KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar
Son dakika haberi | KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar
Son dakika haberi | KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kastamonu, bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar' - Son Dakika


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