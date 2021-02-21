Son dakika haberi: Kastamonu'da 599 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kastamonu'da 599 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı
21.02.2021 21:07
Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, iki zanlının yakalandığı operasyonda, 599 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, iki zanlının yakalandığı operasyonda, 599 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu İstanbul'dan İnebolu'ya uyuşturucu madde getirildiği belirlendi.
Şüpheliler E.E. ve C.K'nin evlerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen 599 hap bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'ye mağlup oldu ve zirve yolunda ağır yara aldı Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı