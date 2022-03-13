Son dakika haberi... Kastamonu'da ağaç fabrikasında yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kastamonu'da ağaç fabrikasında yangın

13.03.2022 21:05
Son dakika haberi... Kastamonu'da ağaç fabrikasında yangın

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da faaliyet gösteren entegre ağaç fabrikasının kurutma bölümünde patlamanın ardından yangın çıktı.

Kastamonu'da faaliyet gösteren entegre ağaç fabrikasının kurutma bölümünde patlamanın ardından yangın çıktı. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ağaç bazlı panel sektöründe faaliyet gösteren Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi fabrikasının yongapan tesislerinin kurutma bölümünde patlama yaşandı. Patlamanın ardından kurutma bölümünde yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine fabrikanın kurutma bölümünde çıkan yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin kurutma bölümünde soğutma çalışmaları halen devam ediyor. - KASTAMONU

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Kastamonu, Patlama, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kastamonu'da ağaç fabrikasında yangın - Son Dakika


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