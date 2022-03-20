Son dakika haberi... Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

20.03.2022 12:10
Son dakika haberi... Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ahşap evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ahşap evde çıkan yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Üstatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü Çorumlu isimli vatandaşa ait ait ahşap evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Hüsnü Çorumlu'nun ise hayatını kaybettiği belirlendi. Çorumlu'nun cansız bedeni yanan evden çıkartılarak Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Son dakika haberi... Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Son dakika haberi... Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Son dakika haberi... Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

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Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kastamonu'da ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika


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