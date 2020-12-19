Son dakika haberi: Kastamonu'da bir köyün karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kastamonu'da bir köyün karantina süresi uzatıldı
19.12.2020 12:13
Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gündür karantina uygulanan bir köyün karantina süresi uzatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gündür karantina uygulanan bir köyün karantina süresi uzatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Çetmi köyü artan vaka sayıları nedeniyle 8 Aralık'ta 10 gün süreyle karantinaya alınmıştı.
Sürenin bitmesine rağmen vakalarının artış göstermesi nedeniyle köyde 10 gün süreyle karantina uzatıldı.
Karantina kapsamında köye giriş çıkışlara izin verilmiyor.
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