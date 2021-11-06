Son dakika haberi! Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'da 2 katlı ev yandı.

Kurtgömeç köyünde Namık ve Mahmut Çevirci kardeşlere ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri ile köylüler müdahale etti.

Çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında Çevirci kardeşlere ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.