Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Celaller köyünde Hüseyin Tokan'a ait evde sobadan sıçrayan köz yangına yol açtı. Kısa sürede odayı kaplayan alevler, ev ve köy sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bu sırada vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Tokan, 112 Acil Sağlık ekibince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Tokan, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kastamonu'da çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika