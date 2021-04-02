Son dakika haberi | Kastamonu'da çıkan yangında samanlık küle döndü
02.04.2021 00:08
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak küle döndü.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında samanlık tamamen yanarak küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyünde ikamet eden Niyazi Örnek'e ait samanlıkta, henüz nedeni bilinmeyen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm samanlığı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha da büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU
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