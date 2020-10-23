Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
- Kaynak: AA
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