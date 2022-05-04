Son dakika haberi: Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

04.05.2022 11:51
Son dakika haberi: Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

Son dakika haber: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 28 Nisan tarihinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Özlüce karayolu Yaztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Demirkan idaresindeki 37 NZ 575 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Yusuf Demirken ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Demirkan hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edilen Demirkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KASTAMONU

Son dakika haberi: Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

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Kastamonu, Nisan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kastamonu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü - Son Dakika


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