Son dakika haberi... Kastamonu'da dolu yağışı başlayınca sürücüler kapalı alanlara akın etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Kastamonu'da dolu yağışı başlayınca sürücüler kapalı alanlara akın etti

Son dakika haberleri: Kastamonu'da dolu yağışı başlayınca sürücüler kapalı alanlara akın etti Araçlarını korumak isteyen sürücüler akaryakıt istasyonlarına sığındı Araç, ev, iş yeri ve ekili arazilerin zarar gördü Kastamonu'da 1 haftadır aralıklarla yağan dolu yağışının devam etmesinden tedirgin olan araç...

Kastamonu'da dolu yağışı başlayınca sürücüler kapalı alanlara akın etti

Araçlarını korumak isteyen sürücüler akaryakıt istasyonlarına sığındı

Araç, ev, iş yeri ve ekili arazilerin zarar gördü

KASTAMONU - Kastamonu'da 1 haftadır aralıklarla yağan dolu yağışının devam etmesinden tedirgin olan araç sürücüleri, kapalı alanlara ve akaryakıt istasyonlarına akın ederek araçlarını korumaya çalıştı. İl merkezi ile ilçelerde etkili olan yağış birçok araç, ev, iş yeri ve ekili arazilerin zarar görmesine neden oldu.

Kastamonu'da il genelinde dolu yağışı 1 haftadır devam ediyor. Kastamonu'da il merkezi başta olmak üzere Devrekani'de, Seydiler'de, İhsangazi'de, Araç'ta, Taşköprü'de ve Küre'de aralıklarla yağan dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirirken, birçok evde, araçta, ekili arazilerde ve işyerlerinde de zarara neden oldu.

Bugünde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, il merkezi başta olmak üzere merkeze bağlı köylerde de etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.

Araçlarını korumak isteyen sürücüler kapalı alanları doldurdu

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünden sağanak yağış ile birlikte dolu yağışının beklendiğinin açıklanması üzerine araç sahipleri, araçlarını doludan koruyabilmek için kapalı alanlara akın etti. Kapalı alan bulamayan araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları doldururken, bazıları ise halı ve karton ile araçlarını korumaya çalıştı. Halen yer yer devam eden yağışlar zaman zaman dolu şeklinde yağmaya devam ediyor. Sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da il genelinde büyük paniğe yol açtı.

"Mecburen benzinliğe getirerek doludan kaçırdık"

Dolu yağışından aracını korumak için bir benzin istasyonuna sığınan Sinan Yıldız, "Kastamonu'da yağan dolu yağışını görüyorsunuz. Geçtiğimiz yıla bakarak biraz küçük ama yine de halkın bir hayli doluya karşı korkusu var. Herkes benzinliklerde ve kapalı otoparklarda yer arıyor. Halkımız dikkatli olsun. İleriki günlerde yağacak diye tekrar uyarılar yapılıyor. Bizde dolu yağışından kaçtık. İstanbul'dan misafirimiz geldi. Onun arabasını mecburen benzinliğe getirerek doludan kaçırdık" dedi.

Son dakika haberi... Kastamonu'da dolu yağışı başlayınca sürücüler kapalı alanlara akın etti

Dolu Yağışı, Kastamonu, Araç, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... Kastamonu'da dolu yağışı başlayınca sürücüler kapalı alanlara akın etti - Son Dakika

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