Kastamonu haberi... Kastamonu'da düğündeki yemekten yiyen damat ve davetliler hastanelik oldu - Son Dakika
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Kastamonu haberi... Kastamonu'da düğündeki yemekten yiyen damat ve davetliler hastanelik oldu

07.10.2022 00:54

Kastamonu habere göre Kastamonu'da düğündeki yemekten yiyen damat ve davetliler hastanelik oldu Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten 31 kişi zehirlendi Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 31 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kastamonu'da düğündeki yemekten yiyen damat ve davetliler hastanelik oldu

Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten 31 kişi zehirlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 31 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Düğündeki yemeğe 200 civarında davetlinin katıldığı öğrenilirken, yemekten yiyen damat da zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Akgüney ve Doğanören köylerinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden 31 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. 13'ü çocuk olmak üzere 31 kişinin fenalaşması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin tedavilerine başlandı. Düğüne 200 civarında davetlinin katıldığı ve ikram edilen yemekten yedikleri öğrenildi. Düğüne il dışından gelen çok sayıda davetlinin de, evlerine dönmek için çıktıkları yolda fenalaştıkları ve en yakın hastanelere başvurdukları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

Öte yandan düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen davetlilerden halen İnebolu Devlet Hastanesine müracaat edenlerin olduğu öğrenildi.

Ayrıca damat Mehmet Akgün de tavuklu pilavdan yedikten sonra fenalaşması üzerine İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan damat Mehmet Akgün'ün durumunun ciddiyetini koruması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği belirtildi.

Gelin Gaye Demirtaş'ın babası Erdoğan Demirtaş ise, "Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Pilav dokunmuş gibi bir durum var ortada. Pilavda tavuk vardı, o dokunmuş sanırım. Düğünde en az 200-250 kişi vardı, hepsi de yemekten yediler. Damadın durumu biraz daha ağır" diye konuştu.

Düğünde yedikleri yemekten zehirlenen davetli, "Köyümüzde düğün vardı. Düğünde tavuk ile pilav yedik. Ondan sonra midemiz bulandı ve istifra ettik. Şu anda biraz iyiyim, düğün bir hayli kalabalıktı. 200'den fazla kişi vardı. Civar köylerden gelen çok sayıda kişi vardı. Hepsi bir köyde birleşti" dedi.

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Kaynak: İHA

Mehmet Akgün, Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu haberi... Kastamonu'da düğündeki yemekten yiyen damat ve davetliler hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haberi... Kastamonu'da düğündeki yemekten yiyen damat ve davetliler hastanelik oldu - Son Dakika
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