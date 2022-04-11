Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11.04.2022 19:16

Son dakika haberlerine göre - Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

- Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KASTAMONU - Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Dördül köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can ailesine ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. 6 kişilik ailenin yaşadığı evde, 12 yaşındaki engelli Mehmet Can alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şenpazar ve Cide ilçesinde çok sayıda itfaiye ekibi ile arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin Mehmet Can'ın cansız bedeni, enkazın altından çıkartılarak morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Son dakika haber | 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti Son dakika haber | 84 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Son dakika haber... KASTAMONU - Yangında 13 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kastamonu'da çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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